Le PDG de A&W Restaurants prévoit une augmentation plus modérée des coûts cette année

Les marges bénéficiaires de la plupart des restaurants ont été comprimées par la hausse des coûts pour tout, de l'équipement de cuisine aux ailes de poulet. Les grandes chaînes, dont McDonald's Corp et Starbucks Corp, doivent commencer à publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

La société privée A&W prévoit que son coût total des marchandises n'augmentera que de 2,4 % cette année, contre environ 20 % en 2022, a déclaré le directeur général Kevin Bazner dans une interview à Reuters cette semaine.

"Nous sommes prudemment optimistes quant au fait que cela va même peut-être légèrement baisser", a-t-il dit. Ses perspectives sont également soutenues par la diminution des retards de construction de nouveaux magasins et équipements. Il faut maintenant 6 mois pour obtenir des friteuses, alors qu'il fallait attendre un an au plus fort des retards de la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie, par exemple.

De nombreux restaurants ont augmenté les prix des menus à plusieurs reprises l'année dernière pour compenser la hausse des coûts de la nourriture, de la main-d'œuvre et de l'énergie.

Mais certaines de ces pressions s'atténuent maintenant. Le cheddar et d'autres produits laitiers sont devenus moins chers, le prix du beurre ayant baissé de 46 cents la livre pour atteindre 2,49 $ du 10 décembre au 7 janvier, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Dans l'établissement A&W d'Oshkosh, dans le Wisconsin, le prix d'un Coney Cheese Dog est passé à 4,19 $, et un grand root beer float dans la tasse en verre emblématique de la chaîne est maintenant à 4,99 $.

La chaîne basée dans le Kentucky compte plus de 500 établissements aux États-Unis et environ 400 autres à Singapour et dans d'autres pays asiatiques.

Les franchisés A&W achètent les ingrédients par le biais d'une coopérative d'achat également utilisée par Yum Brands Inc, qui était auparavant propriétaire d'A&W.