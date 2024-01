Le 12 janvier 2024, le Strategic Organizing Center a annoncé le lancement de son site web www.BrewABetterStarbucks.com et le dépôt d'une déclaration de procuration préliminaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires de Starbucks ? 2024 de Starbucks. Le SOC a désigné trois candidats au poste d'administrateur : Maria Echaveste, Hon.

Joshua Gotbaum et Wilma Liebman au conseil d?administration de Starbucks lors de la prochaine assemblée annuelle. Strategic Organizing a déclaré que la réponse erronée de l'entreprise aux problèmes sociaux l'a exposée à une atteinte inutile à sa réputation et nécessite un changement au sein du conseil d'administration pour protéger les relations essentielles avec les employés et la valeur actionnariale. Strategic Organizing a déclaré que ses candidats qualifiés apporteraient au conseil d'administration de la société l'expérience de la gestion du capital humain et de la politique publique dont il a un besoin urgent.

En outre, Strategic Organizing a encouragé les actionnaires à visiter le site www.BrewABetterStarbucks.com pour partager leurs points de vue, s'inscrire pour recevoir des mises à jour importantes et s'informer sur les efforts du SOC pour améliorer les pratiques de gestion du capital humain de la société, faciliter les résultats constructifs des conflits de travail en cours et superviser l'engagement avec les décideurs politiques et les régulateurs.