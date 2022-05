Le marché boursier rocheux fait face à un test de la Fed avec les yeux sur les plans de resserrement.

Les inquiétudes suscitées par une Fed de plus en plus belliqueuse ont contribué à faire chuter l'indice de référence S&P 500 d'environ 11,5 % jusqu'à présent en 2022, en voie de connaître la plus forte baisse en pourcentage pour commencer l'année depuis plus d'un demi-siècle. Le mois d'avril a marqué la plus forte baisse mensuelle depuis le début de la pandémie de coronavirus au début de 2020.

Alors que les investisseurs ont augmenté leurs attentes quant à l'agressivité avec laquelle la banque centrale pourrait resserrer sa politique monétaire, beaucoup craignent que la Fed ne soit pas en mesure de maintenir l'économie à flot alors qu'elle lutte contre la pire inflation depuis près de quatre décennies.

En plus des inquiétudes concernant la politique monétaire, les investisseurs ont été agacés par tout, de la hausse des rendements obligataires à la guerre en Ukraine et plus récemment les blocages en Chine. Le marché entre également dans une période de six mois historiquement plus faible pour les actions.

"Je pense que les marchés vont être plus risqués, plus agités et plus volatils pendant un certain temps encore, simplement à cause de l'incertitude", a déclaré Randy Frederick, vice-président des opérations et des produits dérivés pour Charles Schwab à Austin, au Texas, qui a déclaré que "les choses ont changé de direction au début de l'année", après un quatrième trimestre solide à la fin de 2021.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed relève ses taux de 50 points de base lorsque la réunion de la banque centrale s'achèvera mercredi. Ils attendent également des signaux du président de la Fed, Jerome Powell, sur la trajectoire future des taux d'intérêt, les plans de la banque centrale pour réduire son bilan et son avis sur le moment où l'inflation reculera. Les décideurs ont augmenté les taux en mars de 25 points de base, la première hausse depuis 2018.

"Si la Fed continue de s'attendre à des niveaux élevés d'inflation et qu'elle ne la voit pas se modérer à l'avenir, cela sera une préoccupation pour les investisseurs", a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Bourse Global Advisors. "Cela signifiera que la Fed continuera à augmenter les taux et à resserrer la politique monétaire, ce que le marché attend, mais peut-être de manière encore plus agressive."

Au-delà de l'action de la semaine prochaine, les décideurs politiques se sont ralliés à une augmentation globale du taux des fonds fédéraux à au moins 2,5 % d'ici la fin de l'année.

La façon dont les fonctionnaires persistants considèrent le rythme actuel de l'inflation sera cruciale pour les plans de resserrement, après que l'indice des prix à la consommation de mars ait montré une augmentation annuelle de 8,5 %, la plus grande hausse en plus de 40 ans.

Étant donné que certains signes indiquent que l'inflation a commencé à culminer, a déclaré Kei Sasaki, gestionnaire de portefeuille senior chez Northern Trust Wealth Management, "si un ton faucon encore plus retentissant se dégage de cette réunion, cela pourrait certainement être considéré comme négatif."

Les investisseurs s'étant préparés à un resserrement de la politique monétaire, les rendements obligataires ont bondi cette année, le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans passant de 1,5 % à la fin de 2021 à environ 2,9 %.

Cela a particulièrement mis sous pression les valeurs technologiques et de croissance, dont les évaluations reposent sur des flux de trésorerie futurs estimés qui sont mis à mal lorsque les investisseurs peuvent gagner plus sur des obligations sans risque. L'indice de croissance Russell 1000 a chuté de quelque 18 % depuis le début de l'année.

Pendant ce temps, le sentiment des investisseurs est morose. Le pourcentage d'investisseurs individuels décrivant leurs perspectives à six mois pour les actions comme "baissières" a augmenté à 59,4 %, son plus haut niveau depuis 2009, selon la dernière enquête hebdomadaire de l'American Association of Individual Investors.

Certes, après la récente chute du marché, les actions de la Fed pourraient apporter un certain réconfort si elles évitent de susciter de nouvelles inquiétudes. Suite à la hausse des taux prévue par la Fed en mars, le S&P 500 a repris plus de 8 % au cours des deux semaines qui ont suivi. Les investisseurs continueront à garder un œil sur les résultats des entreprises, après une semaine de résultats mitigés de la part des mégacapitalisations. Les rapports de Pfizer, Starbucks et ConocoPhillips sont attendus la semaine prochaine, entre autres.

Avec le passage du calendrier au mois de mai, la saisonnalité est également un facteur possible pour les investisseurs. Les six mois les plus forts de l'année pour le S&P 500 depuis 1946 ont été de novembre à avril, lorsque l'indice a augmenté en moyenne de 6,8 %, selon CFRA.

En comparaison, l'indice n'a gagné que 1,7 % en moyenne de mai à octobre. Cependant, plus récemment, les tendances n'ont pas été aussi fortes. Au cours des cinq dernières années, le S&P 500 a enregistré un gain moyen de 7,2 % pour la période mai-octobre, contre 5,5 % pour la période novembre-avril, selon une analyse de Reuters. "Je ne sais pas quelle sera l'importance de la saisonnalité cette fois-ci", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital Management.