Le régulateur de district chinois inspecte les magasins Pizza Hut pour des problèmes de sécurité alimentaire

L'autorité de régulation du marché du district de Haidian à Pékin a déclaré tard mercredi qu'elle avait visité la succursale en question et examiné les registres d'achats de produits alimentaires, de stockage et de dates d'expiration.

La chaîne gérée par Yum China a fait l'objet d'un examen minutieux en début de semaine après que le Beijing News ait rapporté que deux de ses magasins à Pékin, dont celui du district de Haidian, auraient affiché de fausses dates d'expiration sur des produits et auraient réutilisé de l'huile de cuisson pendant plus de 10 jours.

Pizza Hut a déclaré qu'elle avait suspendu l'exploitation des deux points de vente et qu'elle menait sa propre enquête.

"Nous attachons une grande importance aux questions rapportées par les médias", a-t-elle déclaré sur son compte Weibo mercredi. Elle a refusé de fournir d'autres commentaires.

Les inspections interviennent quelques mois après qu'une autre succursale de Pizza Hut à Pékin ait été condamnée à une amende de 50 000 yuans (7 394 $) par les autorités du marché du district de Fengtai pour avoir utilisé des matériaux alimentaires périmés. Pizza Hut possède plus de 2 600 magasins en Chine.

Les consommateurs et les médias chinois sont devenus de plus en plus sensibles aux droits des consommateurs et à la sécurité alimentaire après une série de scandales, et surveillent de près le comportement des grandes marques, notamment celles de l'étranger.

Les régulateurs du marché de huit villes chinoises ont procédé à des inspections de magasins Starbucks après que la chaîne de cafés américaine a déclaré en décembre avoir constaté des problèmes de sécurité alimentaire dans deux points de vente.

(1 $ = 6,7621 yuan renminbi chinois)