Les représentants syndicaux de Starbucks veulent créer un modèle national pour les négociations de contrats de travail avec la chaîne de cafés, selon les organisateurs syndicaux - une idée qu'une porte-parole de Starbucks a déclaré que l'entreprise jugeait "spéculative". Le syndicat, Workers United, a organisé près de 400 magasins sur les 9 700 que compte l'entreprise aux États-Unis depuis 2021, et cherche à en organiser d'autres.

Jusqu'à présent, Starbucks n'a cherché à négocier que des contrats individuels, magasin par magasin. Le syndicat a fait valoir qu'il s'agissait d'une tactique dilatoire.

Le syndicat et Starbucks ont déclaré mardi qu'ils avaient convenu de créer un "cadre" pour guider la syndicalisation et la négociation collective et potentiellement régler des dizaines de litiges juridiques en suspens.

Workers United souhaite que ce cadre comprenne l'élaboration d'un modèle national de contrat de négociation que chaque magasin adopterait, ont déclaré deux organisateurs syndicaux à Reuters.

Rachel Wall, porte-parole de Starbucks, a déclaré que le seul accord conclu entre l'entreprise et les dirigeants syndicaux consistait à entamer des discussions sur un cadre.

"Nous sommes impatients d'organiser cette réunion prochainement, dans les semaines à venir, je l'espère", a-t-elle déclaré. Elle a qualifié de "spéculative" l'idée d'un modèle national de négociation.

Les Travailleurs unis ont refusé de faire des commentaires.

Reagan Skaggs, syndicaliste dans un Starbucks de Valparaiso, dans l'Indiana, a déclaré que les discussions semblaient s'orienter vers un front syndical national, "ce qui est fantastique".

Quinn Craig, ancien barista et organisateur chez le premier Starbucks syndiqué du Texas, a déclaré que dans le cadre des discussions préliminaires, Starbucks a accepté "qu'au lieu de passer par le processus (de négociation) avec tous les magasins, nous négocierions un contrat de base national pour tout le monde, et qu'ensuite nous ferions le tour pour répondre à tous les besoins spécifiques".

Le syndicat affirme que M. Craig a été licencié illégalement l'été dernier pour avoir participé à un débrayage. Une porte-parole de Starbucks a déclaré que M. Craig avait été renvoyé de notre magasin pour avoir clairement enfreint les politiques établies en matière de manipulation d'argent et de violence sur le lieu de travail et pour ne pas avoir respecté les protocoles d'alarme du magasin, et non pas en représailles pour ses activités syndicales.

CONTRAT D'ÉTAPE

Au-delà de Starbucks, un processus de négociation national marquerait une étape importante dans les efforts naissants de syndicalisation du secteur des services.

"Aucune autre chaîne n'a connu une telle situation, mais nous devons comprendre qu'aucune autre chaîne n'a été organisée dans autant d'endroits différents aussi rapidement", a déclaré Ileen DeVault, professeur d'histoire du travail à l'école des relations industrielles et du travail de Cornell.

Ces dernières années, des groupes d'organisation soutenus par les syndicats, tels que Fight for $15, qui se concentre sur les travailleurs de la restauration rapide, et OUR Walmart, ont cherché à faire pression sur les grandes entreprises pour qu'elles s'engagent dans des négociations à grande échelle en organisant des grèves et des manifestations et en déposant des plaintes en justice contre les employeurs. Mais ces efforts, y compris chez le géant de la restauration rapide McDonald's, sont restés largement dans l'impasse.

Les campagnes plus récentes, notamment celles visant à syndiquer les travailleurs de Starbucks, d'Amazon.com, du détaillant d'articles de sport REI et de Wells Fargo, se sont essentiellement concentrées sur la syndicalisation des lieux de travail individuels.

M. DeVault a déclaré qu'une table de négociation nationale serait bénéfique pour les deux parties, compte tenu des centaines de sites.

"Ce n'est pas comme si Starbucks disposait d'une troupe entière de personnes chargées des relations sociales qui peuvent se rendre sur les différents sites et négocier.

Selon M. DeVault, des accords similaires ont été conclus en dehors des secteurs de la vente au détail et de l'alimentation. L'année dernière, les Teamsters, le syndicat qui représente environ 340 000 travailleurs d'UPS, ont ratifié un contrat-cadre ainsi que des accords complémentaires locaux.

Lane Windham, historien du travail, professeur à l'université de Georgetown et ancien organisateur syndical, a déclaré que les négociations contractuelles aux États-Unis fonctionnaient différemment de celles de nombreux autres pays, généralement par le biais de lieux de travail individuels.

D'autres pays, comme l'Allemagne et la France, ont tendance à pratiquer la négociation sectorielle, où les syndicats négocient des contrats avec les employeurs pour l'ensemble d'un secteur d'activité.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu une telle chose, et certainement jamais dans le secteur des services", a déclaré Mme Windham. Mais, a-t-elle poursuivi, "cela ne s'est encore jamais produit".