Les dirigeants et administrateurs de Starbucks sont poursuivis pour leurs politiques de diversité

Dans une plainte déposée mardi, le National Center for Public Policy Research s'est opposé à la fixation par Starbucks d'objectifs d'embauche pour les Noirs et autres personnes de couleur, à l'attribution de contrats à des fournisseurs et annonceurs "divers" et au fait de lier la rémunération des cadres à la diversité.

Le plaignant, un actionnaire de Starbucks, a déclaré que ces politiques obligent l'entreprise à prendre des décisions fondées sur la race qui profitent aux minorités, et violent les lois fédérales et étatiques sur les droits civils.

Trente-cinq cadres et directeurs actuels et anciens de Starbucks, dont le directeur général par intérim Howard Schultz, figurent parmi les défendeurs.

La campagne de promotion de la diversité "leur profite personnellement pour se faire passer pour de vertueux défenseurs de l'inclusion, de la diversité et de l'équité, alors même qu'elle nuit à l'entreprise et à ses propriétaires", indique la plainte.

Starbucks n'a pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.

La société basée à Seattle comptait 34 948 magasins dans le monde au 3 juillet, dont 17 050 en Amérique du Nord.

De nombreuses entreprises ont renforcé leur attention sur la diversité et la formation, notamment après le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en mai 2020.

En octobre 2020, Starbucks a déclaré qu'elle visait à ce que les Noirs, les autochtones et les autres personnes de couleur occupent au moins 30 % des emplois dans les entreprises américaines et 40 % des emplois dans le commerce de détail et la fabrication aux États-Unis d'ici 2025, et qu'elle liait la rémunération des cadres à ses efforts en matière de diversité.

Puis, en janvier, Starbucks a déclaré qu'elle prévoyait de presque doubler ses dépenses annuelles avec des fournisseurs et des vendeurs diversifiés pour atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2030, et s'est engagée à allouer 15 % du budget publicitaire de cette année à des entreprises médiatiques appartenant à des minorités et "ciblées".

L'action en justice de mardi a été déposée devant un tribunal de l'État de Washington, à Spokane.

Elle vise à annuler les politiques de diversité de Starbucks et à faire payer des dommages et intérêts à l'entreprise par les défendeurs ou leurs assureurs.

L'affaire est National Center for Public Policy Research v Schultz et al, Spokane County Superior Court, No. 22-2-02945-32.