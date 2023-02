Les sénateurs demandent au PDG de Starbucks de témoigner à l'audience du 9 mars

La lettre publiée mercredi par Sanders, un indépendant, et 10 membres démocrates du Comité sénatorial de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions, indique que l'audience se concentrera sur la conformité de Starbucks avec le droit du travail fédéral.

Starbucks Workers United a remporté des élections dans plus de 260 magasins américains et a perdu environ 70 élections depuis fin 2021. Le syndicat demande une augmentation des salaires et des avantages sociaux, une amélioration des conditions de santé et de sécurité et des protections contre les licenciements et les mesures disciplinaires injustes. Starbucks n'a pas fait de commentaire immédiatement.

Sanders a pris le mois dernier la présidence du comité HELP.

En octobre, Sanders et trois autres sénateurs ont demandé à Starbucks de divulguer le montant que la chaîne de cafés a dépensé en avocats et en frais de consultation pour contrer l'adhésion croissante des syndicats.

Les sénateurs ont cité "des rapports selon lesquels Starbucks s'engage dans des tactiques illégales de lutte contre les syndicats".

Mardi, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Joe Biden a appelé le Congrès à faciliter l'adhésion des travailleurs à un syndicat. "J'en ai tellement marre des entreprises qui enfreignent la loi en empêchant les travailleurs de s'organiser", a déclaré M. Biden.

En janvier, le Bureau américain des statistiques du travail a déclaré que le pourcentage de travailleurs syndiqués avait atteint son plus bas niveau historique en 2022.

Le taux de syndicalisation est passé de 10,3 % en 2021 à 10,1 % en 2022, même si le nombre de travailleurs syndiqués est passé à 14,3 millions, soit une augmentation de 273 000, ou 1,9 %, par rapport à 2021.