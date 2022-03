Oatly va sortir vainqueur de la bataille des pairs à base de plantes de 2022

Ces derniers mois, de nombreux restaurants et détaillants se sont associés à Oatly pour proposer des options végétaliennes à leurs clients. L'un des plus gros coups de pouce est toutefois venu d'un accord d'approvisionnement en lait d'avoine aux États-Unis avec Starbucks Corp.

En conséquence, le sentiment de Wall Bourse sur Oatly est devenu plus favorable que celui sur le fabricant de viande alternative Beyond Meat Inc, qui a vu la croissance de ses ventes s'essouffler pendant la pandémie pour un certain nombre de raisons.

"Beyond Meat n'a pas développé de manière significative sa distribution aux États-Unis au cours de l'année écoulée.... La croissance des ventes d'Oatly est actuellement tirée par l'expansion de la distribution ", a déclaré Arun Sundaram, analyste de CFRA Research.

Oatly prévoit de fournir 85 % à 90 % des besoins en lait d'avoine de Starbucks en 2022. Le directeur général, Toni Petersson, a déclaré à la fin de l'année dernière que les performances du lait d'avoine d'Oatly dans la chaîne de cafés dépassaient les attentes.

Environ 30 millions d'adultes américains présentent un certain degré d'intolérance au lactose à l'âge de 20 ans, selon le site MedlinePlus de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, ce qui fait du lait alternatif un produit incontournable pour nombre d'entre eux.

Oatly a déclaré en novembre qu'elle avait ouvert sa première unité de production à Ma'anshan, en Chine, quelques mois seulement après avoir ouvert sa première usine asiatique à Singapour, signalant que ses marges s'amélioreraient en internalisant davantage de production.

Les analystes prévoient qu'Oatly enregistrera une hausse de près de 58 % de son chiffre d'affaires pour 2022, avec une perte également réduite par rapport aux niveaux de 2021. En revanche, les revenus de Beyond Meat ne devraient augmenter que de 27 %.

la maison de courtage Piper Sandler, Oatly a la deuxième plus forte croissance prévue des revenus parmi ses pairs du secteur de l'alimentation et des boissons, juste derrière le fabricant de boissons énergétiques Celsius Holdings Inc.

Cependant, Oatly devra surmonter les problèmes mécaniques et d'automatisation potentiels pendant la montée en puissance de sa production, ainsi que les perturbations plus larges de la chaîne d'approvisionnement, pour s'assurer que la demande pour son lait, sa crème glacée et son yaourt se traduise par des ventes.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait augmenter de 2 % en séquentiel, malgré le rappel de quelques produits et l'élimination de moins d'un million de litres de stocks en raison d'un problème de qualité en novembre.

** Environ 68% des analystes évaluent Oatly comme "acheter" ou plus, contre seulement 10% pour Beyond Meat.

objectif de cours moyen actuel d'Oatly implique une hausse de 136% par rapport à la clôture de lundi, contre 25% pour Beyond Meat.