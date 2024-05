Starbucks Corporation est spécialisé dans la détention et l'exploitation de cafétérias. Le groupe développe également une activité de torréfaction de cafés. Le CA source de revenus se répartit comme suit : - ventes des cafétérias détenus en propre (81,9%) : détention, au 1er octobre 2023, d'un réseau de 19 592 cafétérias sous les enseignes Starbucks Coffee®, Teavana®, Ethos®, Starbucks Reserve® et Princi® ; - ventes des cafétérias sous licence (12,5%) : 18 446 magasins implantés essentiellement aux Etats-Unis (6 701), en Corée (1 870), en Amérique latine (1 649) et au Royaume Uni (911) ; - autres (5,6%) : ventes de cafés, de boissons et de produits alimentaires à destination des entreprises, des hôtels, des hôpitaux, des compagnies aériennes, etc. Le CA par famille de produits se ventile entre boissons (60,3%), plats préparés (18,3%) et autres (21,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (73,4%), Chine (8,6%) et autres (18%).

Secteur Restaurants et bars