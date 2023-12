Une agence américaine du travail cherche à forcer Starbucks Corp à rouvrir 23 magasins qui auraient été fermés l'année dernière pour décourager une campagne syndicale à l'échelle nationale, la dernière affaire en date accusant la chaîne de cafés de tactiques de travail illégales.

Dans une plainte déposée mercredi, un directeur régional du National Labor Relations Board (NLRB) a déclaré que huit des magasins américains étaient déjà syndiqués au moment de leur fermeture.

Les travailleurs de plus de 360 des 9 300 magasins américains de Starbucks ont voté en faveur de l'adhésion à un syndicat depuis 2021, et l'entreprise fait l'objet de plus de 100 plaintes auprès du NLRB pour diverses activités illégales de démantèlement de syndicats.

Starbucks a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'elle respectait le droit des travailleurs de choisir de se syndiquer ou non.

Dans un communiqué publié jeudi, Starbucks a déclaré qu'elle procédait à un examen annuel de ses magasins et qu'elle apportait régulièrement des changements pour diverses raisons légitimes. "Cela inclut l'ouverture de nouveaux magasins, l'identification de magasins nécessitant des investissements ou des rénovations, l'exploration d'emplacements où un format alternatif est nécessaire et, dans certains cas, la réévaluation de notre empreinte", a déclaré l'entreprise.

Selon Matthew Hayward, porte-parole du NLRB, la plainte affirme que Starbucks a fermé les 23 magasins sans en avoir préalablement informé Workers United, le syndicat à l'origine de la campagne, et sans avoir donné au syndicat la possibilité de négocier les décisions.

L'agence demande une ordonnance obligeant Starbucks à rouvrir immédiatement les 23 magasins et à réembaucher les employés, à négocier avec les syndicats dans les magasins qui se sont syndiqués et à indemniser les employés qui ont perdu leur salaire et leurs avantages sociaux, a déclaré M. Hayward.

L'affaire sera entendue par un juge administratif, dont la décision pourra faire l'objet d'un recours devant le NLRB, composé de cinq membres, puis devant une cour d'appel fédérale.

La plainte a été déposée le jour même où Starbucks a publié un rapport sur ses pratiques de travail préparé par un consultant indépendant, à la demande des actionnaires.

Selon ce rapport, Starbucks peut certes améliorer son message sur la campagne syndicale, mais l'entreprise n'a pas adopté "une stratégie antisyndicale" impliquant une violation du droit du travail américain.

En juillet, un juge du NLRB a estimé que Starbucks avait illégalement fermé un magasin à Ithaca, dans l'État de New York, quelques mois après sa syndicalisation. Starbucks fait appel de cette décision. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York, rédaction d'Alexia Garamfalvi, Franklin Paul et Leslie Adler)