Starbucks : accord pour céder Seattle's Best Coffee

Starbucks et Nestlé annoncent un accord par lequel le groupe agroalimentaire suisse prévoit d'acquérir la marque Seattle's Best Coffee de la chaine de cafés américaine, opération qui renforcera les activités de Nestlé en Amérique du Nord.



'Cette transaction s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Nestlé de générer une croissance rentable soutenue dans la catégorie du café et renforce la Global Coffee Alliance en permettant aux deux sociétés de se concentrer sur leurs principaux atouts', expliquent-ils.



Cette transaction, dont les termes restent confidentiels, devrait se conclure d'ici la fin de 2022, sous réserve des approbations respectives du conseil d'administration et des approbations réglementaires habituelles.



