Starbucks : départ du CEO début avril

Starbucks annonce que son CEO Kevin Johnson a l'intention de prendre sa retraite après 13 ans au sein du groupe, dont cinq années en tant que CEO. Il quittera son poste actuel le 4 avril et restera consultant spécial auprès du conseil d'administration jusqu'en septembre.



Le conseil d'administration de la chaine de cafés est engagé dans la planification continue de la succession à la tête du groupe, assisté par Russell Reynolds Associates depuis 2021, et prévoit de sélectionner un nouveau dirigeant d'ici l'automne.



Afin d'assurer la transition jusqu'à la nomination d'un successeur permanent, le conseil a nommé Howard Schultz au poste de CEO par intérim, à compter du 4 avril. Rémunéré un dollar symbolique, il rejoindra également le conseil d'administration.



