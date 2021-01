Starbucks : départ du directeur financier début février

Starbucks annonce qu'après plus de 35 ans de carrière dans la finance, Patrick Grismer a décidé de prendre sa retraite de son poste de vice-président exécutif et directeur financier à compter du 1er février.



Rachel Ruggeri, actuellement vice-présidente principale des finances pour les Amériques, lui succédera comme vice-présidente exécutive et directrice financière. Patrick Grismer restera conseiller du PDG Kevin Johnson jusqu'au 2 mai pour une transition en douceur.



Rachel Ruggeri a rejoint à la chaine de cafés pour la première fois en 2001 en tant que membre de l'équipe comptable, où, au cours de sa première année, elle a contribué au lancement de la première carte Starbucks.



