Starbucks dépasse ses prévisions de ventes trimestrielles grâce à des boissons coûteuses et à une demande soutenue.

Les ventes comparables mondiales de la société basée à Seattle ont augmenté de 7% au cours du quatrième trimestre clos le 2 octobre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 4,2%, selon Refinitiv IBES.

Alors que les restaurants tels que McDonald's Corp et Yum Brands Inc ont attiré les Américains frappés par l'inflation avec des repas moins chers, le café et les boissons froides de Starbucks, dont les prix sont plus élevés, ont bénéficié d'un flux constant de clients à revenu plus élevé.

Starbucks a déclaré que les ventes des magasins comparables aux États-Unis ont augmenté de 11 % au cours du trimestre. Ce bond a permis à la société d'amortir le choc d'une baisse de 16 % des ventes comparables en Chine, où elle est toujours sous le coup d'une politique de " zéro COVID " qui a forcé la fermeture de ses zones de restauration et éloigné les clients.

Le revenu net total est passé de 8,15 milliards de dollars un an plus tôt à 8,41 milliards de dollars, alors que l'estimation moyenne des analystes était de 8,31 milliards de dollars.