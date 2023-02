Starbucks échappe à la tentative d'une agence américaine de protéger les travailleurs pro-syndicats contre les licenciements

Le juge de district américain Mark Goldsmith a ordonné à Starbucks de cesser et de s'abstenir de licencier ou de discipliner les employés du café d'Ann Arbor, Michigan, en raison de leur activité syndicale, mais a rejeté la demande du National Labor Relations Board d'une décision beaucoup plus large couvrant tous les sites américains de la société.

Le 17 février, Goldsmith avait émis une ordonnance de cessation et de désistement à l'échelle nationale contre Starbucks et avait demandé à la société de réembaucher un chef d'équipe du magasin d'Ann Arbor qui avait été licencié après avoir publiquement plaidé en faveur d'un syndicat. Mais le juge a retiré l'ordonnance mercredi en citant des "erreurs" non identifiées.

Le conseil d'administration a accusé Starbucks de tactiques antisyndicales illégales dans des magasins à travers le pays pendant une vague de syndicalisation. Une ordonnance à l'échelle nationale aurait été une arme puissante que l'agence aurait pu brandir dans ses efforts d'application.

Les ordonnances judiciaires peuvent aider à protéger les employés pendant que la commission intente des procès contre leurs employeurs, et permettent à l'agence de retourner plus facilement au tribunal pour faire appliquer les ordonnances lorsqu'elles sont violées.

Jeudi, Goldsmith a déclaré que le conseil "n'a pas démontré que Starbucks a mis en œuvre une politique antisyndicale à l'échelle de l'entreprise".

Starbucks n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'avocate générale du conseil, Jennifer Abruzzo, a déclaré que l'ordonnance était décevante mais qu'elle offrait tout de même des protections essentielles aux travailleurs du magasin d'Ann Arbor.

"Nous continuerons à demander une réparation à l'échelle nationale ... pour remédier aux violations du droit du travail fédéral par Starbucks et d'autres entités, le cas échéant", a-t-elle déclaré.

Les employés ont voté pour la syndicalisation d'environ 280 établissements Starbucks aux États-Unis, tout en rejetant les syndicats dans plus de 50 magasins. Starbucks exploite environ 9 000 magasins aux États-Unis.

Le NLRB et Starbucks Workers United, le syndicat qui organise les travailleurs, ont accusé la société de licencier les employés favorables à la syndicalisation, de promettre des augmentations et des avantages si les travailleurs ne se syndiquent pas, et de refuser d'engager des négociations contractuelles dans certains établissements. Starbucks a déclaré qu'elle respecte le droit des travailleurs à se syndiquer.