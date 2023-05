Starbucks fait appel dans l'affaire du syndicat de Memphis ; les tactiques syndicales américaines sont examinées de près

L'affaire concernant un café Starbucks de Memphis, dans le Tennessee, est l'un des nombreux litiges découlant d'une campagne syndicale menée à l'échelle nationale par la plus grande chaîne de cafés du monde, dont les pratiques en matière de travail font l'objet d'un examen minutieux de la part du Congrès américain.

Ce litige est l'un des premiers à être porté devant une cour d'appel. Les juges et le National Labor Relations Board ont estimé que l'entreprise avait enfreint la législation fédérale du travail dans plusieurs autres affaires.

Jeudi, les avocats de Starbucks expliqueront à un groupe de trois juges de la 6e cour d'appel du circuit américain à Cincinnati, dans l'Ohio, qu'un juge a eu tort de déclarer que les licenciements des travailleurs de Memphis étaient motivés par une animosité antisyndicale.

Une défaite de Starbucks pourrait renforcer l'examen de ses pratiques en matière de travail après une récente audition au Sénat américain et une proposition d'actionnaire demandant à l'entreprise de procéder à une évaluation indépendante de sa réponse à la campagne syndicale.

Le magasin de Memphis est l'un des quelque 300 cafés Starbucks aux États-Unis à s'être syndiqués depuis la fin de l'année 2021. L'entreprise n'a pas été syndiquée pendant des décennies.

Plus de 540 plaintes ont été déposées auprès de la commission du travail, accusant Starbucks de pratiques de travail illégales, telles que le licenciement de sympathisants syndicaux, l'espionnage des travailleurs et la fermeture de magasins pendant les campagnes syndicales.

L'entreprise a largement nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'elle proposait à ses employés des salaires et des avantages compétitifs et qu'elle respectait leurs droits en vertu de la législation fédérale sur le travail.

Starbucks a fait valoir que les travailleurs de Memphis avaient été licenciés pour avoir enfreint les politiques de sécurité de l'entreprise et a déclaré qu'elle respectait le processus de syndicalisation. Elle a déclaré qu'elle les avait réintégrés bien qu'elle ne soit pas d'accord avec la décision.

Jeudi, l'entreprise fera valoir que le fait que le magasin de Memphis se soit finalement syndiqué prouve que les licenciements n'ont pas érodé de manière inappropriée le soutien au syndicat.

Le conseil du travail affirme que l'ordonnance était essentielle pour garantir que les travailleurs du magasin de Memphis et des établissements Starbucks du pays puissent continuer à exercer leur droit de se syndiquer.

Starbucks et Starbucks Workers United, le syndicat qui mène la campagne nationale, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires mercredi.

Starbucks fait également appel d'une décision rendue en février dans une autre affaire, ordonnant à la société de cesser et de s'abstenir de licencier ou de sanctionner les employés d'un café d'Ann Arbor, dans le Michigan. Dans cette affaire, le juge a rejeté l'allégation du conseil des prud'hommes selon laquelle Starbucks avait mis en œuvre une politique antisyndicale à l'échelle de l'entreprise.

Lors de l'audition au Sénat fin mars, l'ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, s'est défendu et a défendu la chaîne de cafés contre les allégations des démocrates de "casse des syndicats", et a déclaré que l'entreprise était prête à négocier avec les syndicats qui remportent les élections.

Les républicains présents à l'audition ont défendu M. Schultz, faisant l'éloge des salaires compétitifs, des prestations de santé, du programme d'achat d'actions pour les employés et d'autres avantages offerts par l'entreprise.