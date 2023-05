Starbucks : hausse d'un quart du BPA au 2e trimestre

Starbucks a publié mardi soir un BPA non-GAAP de 0,74 dollar au titre de son deuxième trimestre 2022-23, en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 1,3 point à 14,3%.



Le groupe de Seattle souligne qu'il est ainsi parvenu à absorber des investissements antérieurs dans la main-d'oeuvre, l'augmentation des frais généraux et administratifs liés à son 'plan de réinvention', ainsi que les pressions inflationnistes.



A 8,7 milliards de dollars, les revenus de la chaine de cafés se sont accrus de 14%, dont une hausse des ventes à magasins comparables de 11%, principalement en raison d'une augmentation de 6% de la fréquentation et de 4% du ticket moyen.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.