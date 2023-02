Starbucks rate ses estimations de ventes trimestrielles en raison de la faiblesse de la Chine

Alors que la Chine a largement abandonné sa politique de zéro COVID et a commencé à rouvrir ses portes début décembre, le trafic de clients chez Starbucks est resté faible en raison des épidémies de COVID-19 répandues dans le pays.

Cela a entraîné une baisse de 29 % des ventes comparables en Chine pour Starbucks au cours de son premier trimestre fiscal clos le 1er janvier, entraînant une baisse de 13 % des ventes comparables internationales totales.

La société basée à Seattle, dans l'État de Washington, a annoncé un bond de 10 % de ses ventes comparables en Amérique du Nord, car un public d'amateurs de café plus jeune et plus riche a ignoré les pressions inflationnistes et a continué à commander des cafés, des boissons froides ainsi que des compléments alimentaires.

Les ventes comparables mondiales de Starbucks ont augmenté de 5%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes qui prévoyaient une hausse de 6,75%, selon les données IBES de Refinitiv.