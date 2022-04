Starbucks : retour du fondateur Howard Schultz au poste de DG

Howard Schultz, fondateur de Starbucks, reprend le flambeau en tant que directeur général de Starbucks



Starbucks annonce le retour du fondateur Howard Schultz au poste de directeur général et administrateur au sein du conseil d'administration de la société.



Howard Schultz invite les personnes de l'entreprise à participer à la réimagination de l'entreprise qu'il a créée. 'Je reviens au sein de l'entreprise pour travailler avec vous tous à la conception de notre prochain Starbucks - une évolution de notre entreprise profondément ancrée dans sa raison d'être, où chacun de nous a un rôle à jouer et où nous travaillons ensemble pour créer un impact positif dans le monde', a indiqué Howard Schultz.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.