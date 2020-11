Starbucks va augmenter le salaire de ses employés américains d'au moins 10%

La plus grande chaîne de café du monde a aussi prévu d'augmenter le salaire de démarrage de ses nouveaux employés de 5% afin d'attirer et de retenir ses salariés. La note de service, datée du 2 novembre, a été rapportée pour la première fois par Business Insider mercredi. Cet engagement salarial est "l'un des investissements les plus substantiels en matière de rémunération dans l'histoire de notre entreprise", indique Rossann Williams, la présidente de Starbucks pour le commerce de détail aux États-Unis, dans la note.

Les employés travaillant dans l'entreprise depuis trois ans ou plus bénéficieront d'une augmentation de salaire d'au moins 11%, et l'entreprise augmentera la prime qu'elle verse déjà au-dessus du salaire minimum sur tous les marchés, a-t-elle déclaré.