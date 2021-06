USA: Les entreprises accordent des congés pour le "Juneteenth"

(Reuters) - Plusieurs entreprises américaines, dont JPMorgan Chase & Co et Nike Inc, ont décidé d'accorder un jour de congé à leurs employés aux Etats-Unis au titre du "Juneteenth", le nouveau jour férié fédéral.

Le président Joe Biden a promulgué jeudi une loi faisant du 19 juin, ou "Juneteenth" - contraction de juin et de 19e en anglais - un jour férié fédéral commémorant la fin légale de l'esclavage des Noirs américains (19 juin 1865).

Ce jour férié, qui existait déjà dans certains Etats, a été porté au niveau fédéral en écho également au mouvement "Black lives matter", né à la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier de Minneapolis le 25 mai 2020.

Le détaillant Target Corp a notamment annoncé que le 19 juin serait un jour chômé pour l'entreprise, de même que Yelp Inc et Nike.

Les enseignes de la chaîne Starbucks Corp resteront ouvertes, mais les employés payés à l'heure recevront 1,5 fois la rémunération habituelle et les salariés bénéficieront d'un jour de récupération.

Les employés de JPMorgan pourront se mettre d'accord avec leurs supérieurs pour obtenir un jour de congé payé entre le 1er juillet et le 31 décembre, selon un mémo du directeur général de la banque.

Bank of America Corp, Wells Fargo & Co et le gestionnaire de patrimoine UBSG.S ont également suivi le mouvement.

