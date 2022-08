Un duo de restaurateurs et de rappeurs va rouvrir d'anciens cafés Starbucks en Russie

Selon la devanture d'un magasin du centre de Moscou vue par Reuters, et le fil Instagram du rappeur et copropriétaire Timati, la chaîne sera rebaptisée Stars Coffee, avec un nouveau logo comportant toujours l'image d'une femme avec une étoile au-dessus de sa tête.

Le nouveau nom sur la boutique de Moscou était encore sous la couverture de plastique mercredi soir, alors que Timati et le copropriétaire, le restaurateur Anton Pinskiy, se préparaient à dévoiler le premier nouveau magasin plus tard dans la journée de jeudi.

Starbucks a refusé de commenter la similitude du logo et du nom, mais s'est référé à une déclaration antérieure dans laquelle il indiquait que la société avait pris la décision de se retirer et n'avait plus de présence de marque sur le marché russe.

Fin mai, la société Starbucks, basée à Seattle, qui a contribué à populariser le café à emporter dans une société qui aime traditionnellement le thé, a annoncé qu'elle se retirait de la Russie après près de 15 ans.

Starbucks possédait 130 magasins en Russie, exploités par son licencié Alshaya Group, avec près de 2 000 employés dans le pays.

La relance fait suite à une démarche similaire de Vkusno & tochka, qui a repris d'anciens restaurants McDonald's Corp en Russie, des démarches qui modifient le paysage commercial et d'entreprise du pays alors que le conflit en Ukraine entre dans son sixième mois.

Il s'agit également du dernier exemple en date d'actifs prisés, allant des usines automobiles et des fabricants de pneus aux détaillants alimentaires, remis à des hommes d'affaires locaux dans une aubaine inattendue.

En juillet, Pinskiy a déclaré à Forbes Russie qu'il deviendrait copropriétaire des cafés Starbucks en Russie, en s'associant également avec la holding Sindika.

Si ce partenariat peut sembler improbable, Timati, l'un des rappeurs les plus célèbres de Russie, a cofondé la chaîne Black Star Burger en Russie, qui vend un "Timati Burger".

Il est également connu pour son soutien au Kremlin et a sorti en 2015 un titre contenant les paroles "Le président Poutine est mon meilleur ami".

Pinskiy, qui a déclaré au début du mois à la journaliste et activiste politique russe Ksenia Sobchak qu'il n'avait jamais essayé le café de sa vie, a une série de restaurants dans son portefeuille, dont un projet commun avec Timati, REDBOX, qui sert une cuisine pan-asiatique.