Un juge américain a rejeté vendredi l'action en justice intentée par un investisseur activiste conservateur contre le conseil d'administration de Starbucks, s'opposant aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion de l'entreprise et la qualifiant de frivole.

Le National Center for Public Policy Research (NCPPR) avait intenté une action en août 2022 contre Starbucks pour avoir fixé des objectifs d'embauche de Noirs et d'autres personnes de couleur, attribué des contrats à des fournisseurs et annonceurs "diversifiés" et lié la rémunération des cadres à la diversité.

L'organisation à but non lucratif, qui détient environ 6 000 dollars d'actions Starbucks, affirme que ces politiques obligent l'entreprise à prendre des décisions fondées sur la race, en violation des lois fédérales et nationales sur les droits civils.

Le juge en chef du district de Spokane, dans l'État de Washington, Stanley Bastian, a rejeté ces allégations lors d'une audience vendredi, déclarant que l'action en justice portait sur des questions de politique publique qu'il appartenait aux législateurs et aux entreprises, et non aux tribunaux, de trancher.

"Si le plaignant ne veut pas être investi dans l'Amérique des entreprises, il devrait peut-être chercher d'autres possibilités d'investissement plutôt que de faire perdre son temps à ce tribunal", a-t-il déclaré.

L'action en justice est similaire à celles intentées récemment par

par des groupes d'activistes conservateurs qui s'opposent à

aux efforts des entreprises en matière de diversité et d'inclusion, à la suite d'un arrêt rendu en juin par la Cour suprême.

L'arrêt de la

a déclaré illégaux les

les politiques d'admission des étudiants fondées sur la race utilisées par l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord.

Vendredi, Daniel Morenoff, de l'American Civil Rights Project, a soutenu que les politiques de Starbucks visant à accroître la diversité raciale parmi ses fournisseurs, ses vendeurs et ses employés étaient discriminatoires et que la cause de la NCPPR était dans l'intérêt de l'entreprise.

M. Bastian a rejeté cet argument, déclarant que la plainte du groupe ne représentait pas les intérêts des actionnaires de Starbucks et qu'elle ne suivait pas la procédure légale requise.

La NCPPR ne peut pas déposer à nouveau sa plainte et Starbucks peut réclamer des frais de justice, a-t-il déclaré.

L'affaire est la suivante : Craig v. Target Corp. et al, No. 23-00599, U.S. District Court, Middle District Of Florida. (Reportage de Jody Godoy à New York et de Tom Hals à Wilmington, Delaware. Rédaction de Chris Reese et Marguerita Choy)