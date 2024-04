Starco Brands, Inc. est une société de biens de consommation. La société opère à travers trois segments : Starco Brands, Skylar et Soylent. Le segment Starco Brands est engagé dans le développement et la vente de produits de consommation. Le segment Starco Brands comprend STCB, AOS, Whipshots Holdings et Whipshots LLC. Le segment Skylar est impliqué dans la vente de parfums. Le segment Soylent s'occupe de la vente de produits nutritionnels, principalement des boissons. Ses marques comprennent Whipshots, la crème fouettée infusée à la vodka ; Art of Sport, la marque de soins corporels conçue pour les athlètes ; Winona, le spray de pop-corn de cinéma alimenté par de l'air ; Skylar, le parfum qui est à la fois hypoallergénique et sûr pour les peaux sensibles ; Whipshots ; et Soylent, une marque de produits nutritionnels non laitiers. Elle commercialise des produits de consommation fabriqués par The Starco Group (TSG). TSG est un fabricant d'aérosols et de liquides de marque et de marque privée qui possède des actifs de fabrication dans des secteurs verticaux tels que les peintures, les revêtements et les adhésifs, entre autres.

Secteur Publicité et marketing