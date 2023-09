Starcore International Mines Ltd. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration, à l'extraction et au traitement de l'or et de l'argent. La société possède, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Compania Minera Pena de Bernal, S.A. de C.V. (Bernal), la mine San Martin à Queretaro, au Mexique. Elle est également engagée dans l'acquisition d'actifs d'exploitation et d'exploration liés à l'exploitation minière en Amérique du Nord. La mine San Martin est située à environ 50 kilomètres à l'est de la ville de Queretaro, au Mexique, et comprend des concessions minières couvrant environ 13 077 hectares, dont sept unités minières souterraines et quatre unités en cours d'exploration. Sa propriété Ajax Molybdenum, d'une superficie d'environ 1 718 hectares, abrite le gisement Ajax Porphyry Molybdenum. Le projet Opodepe comprend les propriétés Teocuitla et El Creston. La propriété de molybdène El Creston est située dans l'État de Sonora, au Mexique. Son projet aurifère Toiyabe est situé dans le comté de Lander, au Nevada, aux États-Unis.

Secteur Sociétés minières intégrées