Le président de Starcrest Education se retire avec effet immédiat

Starcrest Education Ltd - société de développement et d'exploitation de services éducatifs basée aux îles Caïmans - Jasbeer Singh, président non exécutif indépendant, quitte le conseil d'administration avec effet immédiat. La société indique qu'une nouvelle annonce sera faite "en temps voulu".

Cours actuel de l'action : 42,0 pence

