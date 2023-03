Starcrest nomme un coprésident comme seul président non exécutif

Starcrest Education Ltd - développeur et opérateur de services éducatifs axé sur l'Europe - nomme Jasbeer Singh au poste de président non exécutif, suite à une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue vendredi dernier. M. Singh était auparavant co-président avec David Lim, qui restera un administrateur non exécutif indépendant de la société.

La négociation des actions de Starcrest est suspendue depuis mars 2022, date à laquelle a été annoncée pour la première fois une acquisition inversée potentielle de plusieurs écoles du monde de l'IB Fairview auprès de Fairview International School (UK) Ltd. En septembre, la société a déclaré qu'elle continuait à faire progresser l'acquisition.

