StarlinePS Enterprises Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce des métaux précieux, des pierres et des bijoux. L'entreprise propose à ses clients une gamme complète de pierres précieuses. Elle propose des bijoux cloutés, en or et en argent aux détaillants et aux vendeurs. Elle vend également des diamants au prix de gros.

Secteur Habillement et accessoires