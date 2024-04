StarPower Semiconductor Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de puces et de modules de semi-conducteurs de puissance à transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). Les principaux produits de la société comprennent des modules IGBT de 1200 V, d'autres modules IGBT de tension et d'autres produits, qui sont principalement utilisés dans l'industrie du contrôle industriel et de l'énergie, l'industrie des nouvelles énergies, l'industrie des produits blancs à fréquence variable et d'autres industries. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.