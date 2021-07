Résultats semestriels mitigés pour Starrag, suppression de postes en Allemagne

Zurich (awp) - Le constructeur de machines d'usinage Starrag a dévoilé jeudi des résultats mitigés sur les six premiers mois de 2021. La direction est néanmoins optimiste pour l'ensemble de l'année, tablant sur des entrées de commandes en nette hausse. Une restructuration est envisagée en Allemagne.

Les entrées d'ordres ont bondi de 68,7% à 149,8 millions de francs suisses, mais le chiffre d'affaires s'est replié de 10,3% à 139,3 millions au premier semestre, a détaillé le groupe st-gallois dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est envolé de 33% à 0,8 million, tandis que le bénéfice net affiche un zéro pointé (-96,3%).

Avec l'avancée des campagnes de vaccination au niveau mondial, la direction anticipe une amélioration de la situation. L'évolution dans le secteur aéronautique est attentivement surveillée.

Se gardant d'articuler des prévisions chiffrées, Starrag anticipe des entrées de commandes pour l'ensemble de l'exercice dépassant "nettement" celles de 2020. Le chiffre d'affaires est quant à lui attendu en progression en seconde partie d'année.

Malgré ces améliorations, le groupe va restructurer ses activités en Allemagne et supprimer au total 150 postes sur ses sites de Bielefeld et Mönchengladbach. L'unité de production Ecospeed pour le secteur aéronautique sera relocalisée au siège du groupe à Rorschacherberg pour profiter de synergies, et la production arrêtée à Mönchengladbach.

Le directeur financier (CFO) Thomas Erne n'a pas voulu indiquer ce qu'allaient coûter ces mesures, mais il s'attend à ce qu'elles permettent de réduire les dépenses d'au moins 10 millions de francs suisses. Dans l'immédiat, les frais liés à cette restructuration vont faire passer les résultats 2021 en territoire négatif, a-t-il averti lors d'une téléconférence.

Le directeur général (CEO) Christian Walti a pour sa part souligné que les mesures initiées en 2019 et 2020 avaient permis d'économiser l'année dernière 20 millions de francs suisses et 5 millions supplémentaires au premier semestre 2021.

al/md/buc