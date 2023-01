Starrag: hausse des ventes en 2022, Martin Buyle nommé directeur général

Zurich (awp) - Le constructeur de machines d'usinage Starrag a vu ses ventes et ses nouvelles commandes fortement progresser en 2022, tandis que la rentabilité s'annonce en hausse. L'entreprise saint-galloise annonce également l'arrivée de Martin Buyle au poste de directeur général, qui succèdera à Christian Walti au 1er avril prochain.

M. Buyle travaille pour Starrag depuis deux ans et s'est occupé de la restructuration de la division machines, écrit l'entreprise vendredi dans un communiqué. Auparavant, il a été à la tête d'Orell Füssli pendant six années.

Au cours de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de Starrag a progressé de 9% à 318 millions de francs suisses, ou de 12% corrigé de l'effet de change. Le ratio book-to-bill s'est établi à 1,25, contre 1,29 un an plus tôt.

Les entrées de commandes se sont améliorées de 5% à 396 millions de francs suisses. A fin 2022, le carnet de commande s'était alourdi de 28% à 327 millions en l'espace d'une année. Ce niveau élevé garantit l'utilisation des capacités de production jusqu'à une date avancée en 2024, écrit l'entreprise. L'intensification de l'activité nouvelles machines devrait en outre induire une hausse de la demande pour les services sur le long terme.

Par division, c'est le domaine industrie qui a connu la croissance la plus forte, spécialement pour les secteurs des articles de luxe et des dispositifs médicaux, et représenté la moitié des nouvelles commandes en 2022. Le domaine aérospatiale a vu les entrées de commandes décroître, 2021 ayant été marqué par un pic de la demande.

Par région, l'activité a été particulièrement dynamique en Europe, ce qui a compensé le recul des entrées de commandes en provenance d'Amérique du Nord et d'Asie.

Au niveau de la rentabilité, l'Ebit 2022 et la marge afférente s'afficheront en forte hausse par rapport à 2021 et se rapprocheront des objectifs à moyen terme, promet Starrag. Le programme de restructuration initié en 2019 et achevé en 2021 a porté ses fruits, indique la société. Par ailleurs, les services à la clientèle représentent désormais plus de 20% du chiffre d'affaires.

Les résultats complet de Starrag seront publiés le 10 mars prochain.

rq/jh