Starrag renoue avec les chiffres noirs, dividende doublé

Zurich (awp) - Le groupe Starrag a bouclé l'exercice 2022 sur un bénéfice net de 11,1 millions de francs suisses, après avoir essuyé une perte sèche de 5,4 millions un an plus tôt. Pour les actionnaires, cela se traduira par un dividende multiplié par deux à 2,00 francs suisses par action.

Sur le plan opérationnel également, la holding saint-galloise a redressé sa performance, à la faveur d'une base de coûts durablement réduite, des activités de services et du succès rencontré par de nouveaux produits. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à 18,6 millions de francs suisses - contre un débours opérationnel de 8,5 millions en 2021 - pour une marge afférente de 5,8%, proche de celle visée par l'entreprise.

Dans son rapport annuel publié vendredi, Starrag a également confirmé la hausse des ventes annoncée fin janvier (+9%) à 318 millions de francs suisses, ainsi que le maintien à un niveau élevé des prises de commandes (+5% à 396 millions) et le bond de plus d'un quart sur un an (+28% à 327 millions) de son carnet d'ordres.

"Les mesures de restructuration des deux dernières années, avec la réduction de la base de coûts qui en résulte, continueront à porter leurs fruits en 2023 sur la voie de l'objectif de rendement visé à moyen terme", estime la direction de l'entreprise, qui vise une croissance annuelle de 5% assortie d'une marge Ebit de 8%.

Pour l'exercice en cours, l'industriel de Suisse orientale table sur des entrées de commandes de l'ordre de celles engrangées en 2022. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse en raison du "niveau confortable" du carnet d'ordres au bouclement de l'exercice, de même que l'Ebit et la marge correspondante.

buc/ck