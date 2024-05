StarragTornos Group AG, anciennement Starrag Group Holding AG, est une société basée en Suisse qui se concentre principalement sur la fabrication, le développement et la distribution de machines-outils de précision pour le fraisage, le tournage, l'alésage, la rectification et l'usinage complet de pièces de petite, moyenne et grande taille en métal, en matériaux composites et en céramique. Les produits de la société sont commercialisés sous les marques Berthiez, Bumotec, Dorries, Droop+Rein, Ecospeed, Heckert, Scharmann, SIP, Starrag et TTL. La société propose ses produits aux secteurs de l'aérospatiale, du transport, de la technologie dentaire, du médical et de l'énergie. Le groupe Starrag-Tornos opère par le biais de filiales situées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Secteur Machines et équipements industriels