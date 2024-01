Starrag Group Holding AG, anciennement connu sous le nom de StarragHeckert Holding AG, est une société holding basée en Suisse qui fabrique des machines-outils pour le fraisage, le tournage, l'alésage et la rectification de pièces de petite, moyenne et grande taille en matériaux métalliques et composites. En plus de son portefeuille de machines-outils, la société fournit des services intégrés de technologie et de maintenance. Les produits de la société sont commercialisés sous les marques Berthiez, Bumotec, Dorries, Droop+Rein, Heckert, Scharmann, SIP, Starrag, TTL et WMW. Les usines de fabrication de la société sont situées en Suisse, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Inde. La société opère par le biais d'un réseau de filiales de vente et de service en Europe, aux États-Unis et en Asie. La société propose ses produits aux secteurs de l'aérospatiale, du transport, de l'industrie et de l'énergie.

Secteur Machines et équipements industriels