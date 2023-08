StarTek, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des processus métier fondées sur la technologie. Elle propose des services d'expérience client (CX) omni-canal, de transformation numérique et de technologie. Ses segments géographiques comprennent les Amériques, l'Inde et le Sri Lanka, la Malaisie, l'Australie, l'Afrique du Sud et le reste du monde. Elle propose une gamme de solutions CX, technologiques et de soutien au back-office. Elle propose une gamme de services, tels que l'engagement client, l'engagement omnicanal, les médias sociaux, l'analyse de l'intelligence client, le travail à domicile, les services de back-office et Startek Cloud. Ses services de back-office comprennent des services financiers et comptables, des services de traitement des ressources humaines, des services de gestion des données et des services de gestion des dépenses. Startek Cloud est une plateforme hybride omni-cloud de nouvelle génération, intégrée à des capacités d'intelligence artificielle, qui permet aux agents de travailler à distance et à domicile. Elle dessert divers clients, tels que les assurances, les soins de santé, les voyages et l'hôtellerie.