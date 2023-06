Starvest renoue avec les bénéfices et s'attend à des gains dans le secteur minier

Starvest PLC - Investisseur en exploration minière à un stade précoce basé à Londres - Pour les six mois se terminant le 31 mars, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 154 460 GBP, contre une perte de 2,4 millions de GBP l'année précédente. Enregistre un gain de 308 000 GBP sur la variation de la juste valeur des actifs financiers, contre une perte de 2,2 millions de GBP l'année précédente. N'enregistre aucune perte sur la cession d'actifs financiers, contre une perte de 29 383 GBP l'année précédente. La valeur du portefeuille et la valeur de l'actif net augmentent respectivement de 5 % et de 3 % au cours de la période. La décote par rapport à la valeur de l'actif net est de 31% au 31 mars, contre 29% au 30 septembre. Pour l'avenir, il s'attend à ce que le secteur des ressources naturelles bénéficie de projets d'infrastructure à grande échelle et de projets axés sur le climat qui sont "au premier plan des plans de dépenses gouvernementales et des investissements du secteur privé".

Cours actuel de l'action : 6,10 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 42

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.