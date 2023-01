La valeur nette d'inventaire de Starwood European augmente au quatrième trimestre

Starwood European Real Estate Finance Ltd - société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les investissements dans la dette immobilière au Royaume-Uni et en Europe - affiche une hausse de la valeur nette d'inventaire au quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 décembre. La valeur liquidative par action au 31 décembre a augmenté de 1,6 % pour atteindre 105,2 pence, contre 103,58 pence au 30 septembre, et de 2,0 % contre 103,1 pence il y a un an. Déclare un dividende de 1,375 pence par action, identique à celui du trimestre précédent et de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, déclare que les perspectives pour le premier trimestre de 2023 sont "prudemment optimistes sur la base de l'activité de vente à terme à la fin de l'année", ajoutant que son portefeuille a un rendement conforme aux attentes.

Cours actuel de l'action : 90,60 pence, en hausse de 0,9% le vendredi

Variation sur 12 mois : baisse de 4,2%.

