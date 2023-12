Starwood European Real Estate Finance Ltd - investisseur basé à Guernesey, qui gère de la dette immobilière senior et mezzanine de haute qualité au Royaume-Uni et en Europe - annonce que deux nouveaux prêts ont été récemment remboursés dans leur intégralité. Ces investissements comprenaient des bureaux à Londres pour un montant de 20,5 millions de livres sterling et un portefeuille mixte en Europe pour un montant de 3,6 millions d'euros. En conséquence, le portefeuille de la société est passé de 15 à 13 investissements. En outre, depuis le 30 septembre, la société a reçu des remboursements partiels sur un certain nombre de prêts pour un montant total d'environ 8,7 millions de livres sterling.

En conséquence, elle procède à une troisième distribution de capital d'un montant total de 45,0 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'un rachat partiel obligatoire d'actions au prix de 1,04 livre sterling par action.

Cours actuel de l'action : 90,40 pence

Variation sur 12 mois : +1,8%

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.