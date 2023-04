Starwood célèbre un premier trimestre solide avec un rendement du dividende élevé

(Alliance News) - Starwood European Real Estate Finance Ltd a déclaré vendredi qu'elle avait connu une performance trimestrielle positive avec des dividendes constants et une forte génération de trésorerie.

La société d'investissement basée à Guernesey, qui gère et réalise de la dette immobilière senior et mezzanine de haute qualité au Royaume-Uni et en Europe, a déclaré un rendement annualisé de 6,1% sur le prix de l'action au 31 mars.

Starwood a déclaré un dividende pour le premier trimestre de 1,375 pence par action ordinaire, qui sera payé le mois prochain. Cela équivaut à un revenu annualisé de 5,5 pence par an. Le groupe a versé 206 millions de livres sterling en dividendes depuis sa création et a déclaré que le cours de son action au 31 mars était de 89,9 pence pour une valeur d'actif net de 103,82 pence.

Starwood a déclaré que 77 % de son portefeuille était contracté à des taux d'intérêt variables avec des planchers. La performance du portefeuille de prêts est conforme aux attentes et ses qualités défensives se reflètent dans la stabilité continue de la valeur nette d'inventaire de Starwood.

Au cours du dernier trimestre, Starwood a déclaré que 35,9 millions de livres sterling, soit près de 8,5 % du total de son portefeuille de prêts financés en décembre, avaient été remboursés dans le cadre de sept investissements. Ceci inclut le remboursement complet d'un prêt de 23 millions de livres sterling sur un hôtel d'Oxford. Le portefeuille de Starwood a une durée moyenne restante de 1,5 an.

Starwood a déclaré que les recettes ont été utilisées au cours du trimestre pour rembourser l'encours de la dette bancaire, laissant les soldes de trésorerie à 22,6 millions de livres sterling au 31 mars. Sur ce montant, Starwood a déclaré que 13,4 millions de livres sterling seraient utilisés pour payer le dividende supplémentaire déclaré en mars et le dividende trimestriel déclaré ce mois-ci.

John Whittle, président de Starwood, a commenté : "Nous restons satisfaits de la performance continue et solide du portefeuille du groupe, avec des prêts performants conduisant à une évaluation durablement solide de la garantie sous-jacente et tous les intérêts et amortissements prévus étant perçus comme prévu.

"Grâce à cette solide performance au cours de l'exercice clos en décembre 2022, en partie en raison de la part élevée de taux variable dans le portefeuille (actuellement 77 %), le groupe a non seulement été en mesure d'atteindre son objectif de dividende de 5,5 pence par action, mais a également déclaré un dividende spécial de 2,0 pence par action en mars, conduisant à une distribution totale de dividendes de 7,5 pence par action pour l'année 2022. Selon nous, il s'agit d'une proposition de revenu très attrayante".

Les actions de Starwood étaient en hausse de 1,0 % à 90,00 pence vendredi matin à Londres.

