Starwood Property Trust, Inc. : Pas de retournement en vue

Données financières USD EUR CA 2021 1 196 M - 986 M Résultat net 2021 464 M - 383 M Dette nette 2021 2 613 M - 2 155 M PER 2021 15,2x Rendement 2021 7,70% Capitalisation 7 226 M 7 226 M 5 958 M VE / CA 2021 8,23x VE / CA 2022 7,74x Nbr Employés 282 Flottant 93,0% Prochain événement sur STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 12/05/21 BTIG SPRING SELLING SEASON: A Look Inside the Residential Housing Ecosystem Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 26,08 $ Dernier Cours de Cloture 24,87 $ Ecart / Objectif Haut 10,6% Ecart / Objectif Moyen 4,88% Ecart / Objectif Bas 0,52% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Barry Stuart Sternlicht Chairman & Chief Executive Officer Jeffrey F. DiModica President & Managing Director Rina Paniry Treasurer, Chief Financial & Accounting Officer Andrew Jay Sossen COO, Secretary, Chief Compliance Officer & EVP Richard D. Bronson Lead Independent Non-Executive Director