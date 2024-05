Starwood Property Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, et Investing and Servicing. Le segment Commercial and Residential Lending est engagé dans l'émission, l'acquisition, le financement et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux de premier rang, de prêts hypothécaires résidentiels non garantis, de prêts hypothécaires subordonnés, de prêts mezzanine, d'actions privilégiées, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et d'autres investissements immobiliers et de dettes liées à l'immobilier aux États-Unis, en Europe et en Australie. Le segment Infrastructure Lending est engagé dans l'émission, l'acquisition, le financement et la gestion d'investissements en dette d'infrastructure. Le segment des biens immobiliers est principalement engagé dans l'acquisition et la gestion de participations dans des biens immobiliers commerciaux stabilisés. Le segment "Investing and Servicing" comprend une activité de gestion aux États-Unis, une activité d'investissement et une activité de prêts hypothécaires.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé