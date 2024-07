Les actions indiennes ont ouvert en légère baisse lundi, plombées par les valeurs bancaires après une mise à jour trimestrielle terne de la Bank of Baroda.

Le NSE Nifty 50 était en baisse de 0,1% à 24 299,15 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,2% à 79 836,46 points à 9:26 a.m. IST.

L'indice des banques a chuté de 0,5 %. Le prêteur public Bank of Baroda a perdu 3,5%, après avoir rapporté une faible croissance des prêts pour le trimestre de juin vendredi.

Le prêteur est le deuxième titre le plus important parmi les banques du secteur public après la State Bank of India.

"Les tendances de croissance des prêts et des dépôts au cours du trimestre de juin sont faibles", ont déclaré les analystes de Nomura.

"Les dépôts aussi, à 9 % en glissement annuel, sont bien en deçà des prévisions de la direction de 11-12 %, nous attendons plus de clarté de la part des résultats", ont-ils ajouté.

Outre les indices liés aux valeurs financières, les neuf autres indices sectoriels ont enregistré des gains.

Les sociétés de consommation Dabur, Marico et Adani Wilmar ont augmenté de 2 % à 3 %, après avoir annoncé une accélération de la croissance de leur chiffre d'affaires au premier trimestre, la demande s'étant progressivement améliorée. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Sonia Cheema)