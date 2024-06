Le gouvernement indien a demandé à la banque centrale d'exempter les fonds souverains d'une récente série de règles plus strictes concernant les investissements dans les fonds d'investissement alternatifs (AIF), selon deux sources gouvernementales et un responsable de fonds.

En décembre, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé aux banques et aux sociétés financières non bancaires d'augmenter leurs provisions pour les investissements dans les fonds d'investissement alternatifs - dont font également partie les fonds souverains - si elles étaient également prêteurs des projets dans lesquels les fonds d'investissement alternatifs investissaient.

Les règles, renforcées pour empêcher la perpétuation des prêts, ont été partiellement assouplies plus tard en mars.

Le gouvernement a écrit à la RBI pour demander une dérogation spéciale pour les fonds souverains - y compris un fonds appelé Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH) mis en place pour sauver les projets immobiliers en difficulté, en citant son "objectif socio-économique", ont déclaré les deux sources gouvernementales.

Un responsable du fonds a confirmé la communication du gouvernement avec la banque centrale, mais n'a pas donné plus de détails. Ils ont requis l'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

La RBI et le ministère des finances n'ont pas immédiatement répondu aux courriels de Reuters demandant des commentaires.

SWAMIH, créé en 2019 pour fournir un financement par emprunt pour les projets de logement bloqués, est géré par SBICAP Ventures, une filiale à 100 % de la State Bank of India, détenue par le gouvernement.

La SBI est également un investisseur important dans le fonds.

La banque a constitué des provisions de 1,2 milliard de roupies (14,37 millions de dollars) pour ses investissements dans les fonds alternatifs au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

SBICAP Ventures n'a pas répondu immédiatement aux courriels de Reuters.

Ces réglementations pourraient inciter les banques à ne pas investir dans SWAMIH, car elles seraient exposées aux projets que le fonds tente de sauver, a déclaré la première source gouvernementale.

La réglementation de la RBI "pourrait conduire à un provisionnement plus important de la part des banques", a-t-on ajouté.

Lors des discussions avec le gouvernement, la RBI a fait savoir que l'exemption de SWAMIH de la réglementation sur les fonds alternatifs nécessiterait une dérogation similaire pour les fonds souverains étrangers, a déclaré la première source gouvernementale.

Sur la base de la suggestion du gouvernement, la banque centrale pourrait envisager d'exempter les fonds souverains "au cas par cas".

(1 $ = 83,4975 roupies indiennes)