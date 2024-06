Un comité gouvernemental indien, chargé de recommander des candidats pour les postes de direction des banques et institutions publiques, a choisi Challa Sreenivasulu Setty comme prochain président de la State Bank of India (SBI).

Le président en exercice de la SBI, la plus grande banque indienne en termes d'actifs, Dinesh Khara, devrait quitter son poste le 28 août.

Le Financial Services Institutions Board (FSIB) a interviewé trois candidats le 29 juin et a choisi M. Setty pour le poste de président de la plus grande banque indienne, a indiqué le FSIB dans un communiqué samedi. La recommandation est adressée au gouvernement fédéral, qui décidera de nommer le successeur de M. Khara.

M. Setty est l'un des quatre directeurs généraux de la SBI et dirige actuellement les départements des services bancaires internationaux, des marchés mondiaux et de la technologie de la banque.