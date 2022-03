La SBI indienne explore de nouvelles voies pour résoudre le stress lié aux prêts aux particuliers

SBI, qui est le plus grand créancier de l'Inde en termes d'actifs, avait des actifs non performants bruts de 1 200 milliards de roupies à la fin du mois de décembre, soit 4,5 % de son portefeuille de prêts, dont les prêts aux particuliers représentaient plus de 619 milliards de roupies.

La vente d'un plus petit portefeuille de prêts de détail à des sociétés de reconstruction d'actifs (ARC) permettra de tester le marché et également d'évaluer la profondeur de la demande.

"Nous allons évaluer la possibilité de vendre des pools de prêts non garantis aux particuliers, ainsi que certains portefeuilles de prêts aux petites et moyennes entreprises qui connaissent un stress un peu plus élevé en ce moment, à des ARC ou à des fonds de situation spéciale", a déclaré mercredi à Reuters le directeur général de SBI, Swaminathan Janakiraman.

"Cela contribuera également à libérer nos employés engagés dans la poursuite de ces petits prêts, qui pourront ensuite être utilisés pour le recouvrement des prêts aux grandes entreprises, où les chances d'obtenir un meilleur recouvrement existent", a ajouté Janakiraman dans une interview.

SBI s'attend également à ce que la bad bank du pays, un ARC qui se concentre sur la résolution des prêts douteux des grandes entreprises, commence à proposer des offres contraignantes pour des prêts douteux d'une valeur de plus de 500 milliards de roupies à partir de jeudi.

Selon les directives par lesquelles la bad bank a obtenu sa licence, elle devrait commencer ses activités d'ici le 31 mars.

"Nous nous attendons à ce que les offres fermes de l'ARC national pour les actifs en difficulté se situent entre 10 et 40 % du total des créances, ce qui correspond généralement à ce que nous réalisons via la vente de l'ARC", a déclaré Janakiraman, ajoutant qu'il n'était pas trop préoccupé par les retards.

(1 $ = 75,7568 roupies indiennes)