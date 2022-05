La cenbank indienne remet au gouvernement un excédent en forte baisse de 303 milliards de roupies

Ce chiffre suggère un manque probable par rapport à l'objectif budgétaire du gouvernement, qui prévoit un dividende de 739,48 milliards de roupies de la part de la RBI et des institutions financières, telles que les banques publiques, principalement la State Bank of India, au cours de l'exercice fiscal actuel.

Dans un communiqué, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que son conseil a examiné la situation économique actuelle, les défis mondiaux et nationaux et l'impact des récents développements géopolitiques.

"Le conseil a approuvé le transfert de 303,07 milliards de roupies comme excédent au gouvernement central pour l'exercice comptable 2021-22", a déclaré la banque dans un communiqué, ajoutant que son rapport annuel et ses comptes pour l'exercice comptable 2021-22 ont également été approuvés.

Pour les neuf mois à mars 2021, la banque avait annoncé un transfert d'excédent, ou dividende, de 991,22 milliards de roupies. Elle est passée à un exercice comptable d'avril à mars à partir de 2021/22, contre les points extrêmes antérieurs de juillet à juin.

Les institutions financières contribuent habituellement à un dividende total d'environ 100 milliards de roupies au gouvernement en moyenne chaque année, ce qui suggère qu'avec le transfert inférieur aux espérances de la RBI, le gouvernement manquera son objectif.

Lors d'une réunion imprévue le 4 mai, la Reserve Bank of India a augmenté le taux repo auquel elle prête aux banques de 40 points de base à 4,40 %, pour son premier changement de taux en deux ans et sa première hausse de taux en près de quatre ans.

(1 $=77,5050 roupies indiennes)