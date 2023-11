Le bénéfice net de la State Bank of India augmente de 8 % entre juillet et septembre

La State Bank of India, le plus grand prêteur du pays, a annoncé samedi une augmentation de 8 % de son bénéfice net pour le trimestre juillet-septembre, grâce à un revenu de base sain et à une croissance robuste des prêts.