Les actions indiennes ouvrent en baisse alors que la Fed prévoit de nouvelles hausses de taux.

La Fed a augmenté ses taux de 75 points de base mercredi - la troisième hausse de ce type d'affilée - et a signalé qu'elle continuerait à augmenter les coûts d'emprunt pour lutter contre l'inflation.

Les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,8% à 0212 GMT, tandis que l'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique du MSCI, hors Japon, était en baisse de 1,4%.

L'indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 0,55% à 17 718,35 mercredi, tandis que le S&P BSE Sensex a glissé de 0,44% à 59 456,78.

La banque centrale de l'Inde doit se réunir la semaine prochaine pour décider de sa propre voie en matière de politique monétaire.

Le gouvernement n'est pas pressé de repousser l'inflation - qui oscille actuellement autour de 7 % et atteint son plus haut niveau depuis huit ans - vers l'objectif à moyen terme de 4 % de la banque centrale, de peur que des hausses de taux agressives ne nuisent à la croissance économique, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Les actions à suivre :

** Reliance Retail, dirigé par le conglomérat du milliardaire indien Mukesh Ambani, Reliance Industries Ltd, est en pourparlers avancés pour obtenir les droits du détaillant de produits de beauté Sephora en Inde, a rapporté le journal Mint mercredi.

** L'organisme indien de surveillance de la sécurité aérienne a déclaré mercredi qu'il prolongeait jusqu'au 29 octobre une restriction sur les départs de vols de la compagnie aérienne à bas prix SpiceJet Ltd.

** Le groupe indien Tata pourrait évaluer des options pour consolider AirAsia India et Vistara sous Air India afin d'apporter des synergies opérationnelles entre les trois compagnies aériennes, a rapporté Moneycontrol.com, citant des sources. (https://bit.ly/3Lvo8qJ)

** L'Inde s'attend à des investissements d'au moins 25 milliards de dollars dans le cadre du nouveau plan du gouvernement visant à accroître le soutien aux nouvelles installations de semi-conducteurs et d'écrans.

** KPI Green Energy a déclaré mercredi avoir obtenu une commande pour l'exécution d'un projet d'énergie hybride éolienne-solaire de 5,40 MW.

** Spandana Sphoorty Financial a approuvé mercredi une levée de fonds via l'émission d'obligations non convertibles.

** Kirloskar Oil Engines a annoncé qu'il allait acquérir la part restante de La Gajjar Machineries.

** State Bank of India, le plus grand créancier du pays, a fixé le coupon de ses obligations Tier II conformes à Bâle III et arrivant à échéance dans 15 ans à 7,57%, ont déclaré trois banquiers d'affaires mercredi.

** Panasonic Energy India va consolider les opérations connexes de l'usine de Vadodara à Pithampur.