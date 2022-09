Les actions indiennes ouvrent en baisse en raison des craintes liées à la croissance mondiale

Les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,9% à 0205 GMT, tandis que l'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique du MSCI, hors Japon, était en baisse de 1%.

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 1,72% à 17 327,35 vendredi, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 1,73% à 58 098,92.

La livre sterling a chuté à un niveau record lundi, les investisseurs ayant investi dans le dollar et abandonné presque tout le reste, effrayés par la perspective de taux d'intérêt élevés et d'une faible croissance à venir. [MKTS/GLOB]

La semaine dernière, les États-Unis et une demi-douzaine d'autres pays ont relevé leurs taux. La banque centrale de l'Inde rendra sa décision de politique monétaire plus tard dans la semaine.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 29 milliards de roupies vendredi, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** L'entreprise publique indienne Bharat Petroleum Corp a déclaré avoir signé un accord préliminaire avec la compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras pour l'aider à diversifier ses sources d'approvisionnement en pétrole brut.

** Oil India Ltd s'attend à un "bénéfice sain" pour le trimestre se terminant le 30 septembre, malgré le prélèvement d'une taxe exceptionnelle sur les ventes de pétrole brut, a déclaré samedi Harish Madhav, directeur financier du producteur de pétrole public indien.

** La société indienne Yes Bank Ltd a déclaré vendredi que la Reserve Bank of India l'autoriserait à sortir d'un plan de reconstruction mis en place il y a plus de deux ans seulement après la fin de la période de blocage des actions.

** Blackstone Inc vendra une participation d'une valeur maximale de 400 millions de dollars dans Embassy Office Parks REIT, le plus grand fonds d'investissement immobilier d'Inde, par le biais d'opérations en bloc sur la bourse indienne.

** Britannia Industries a déclaré vendredi avoir nommé Rajneet Kohli au poste de directeur général, à compter du 26 septembre.

** Swelect Energy Systems va acquérir des actions de Swelect RE Power en investissant 64,4 millions de roupies.

** Infibeam Avenues va transférer trois unités internationales en propriété exclusive à l'unité Vavian International.

** Laxmi Organic a déclaré que ses usines de la zone industrielle de Mahad ont commencé à fonctionner après un arrêt pour maintenance.

** L'entreprise indienne Goa Carbon envisage de lever des fonds par l'émission d'actions sur la base de droits.