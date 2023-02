Les banques indiennes risquent d'être confrontées à une augmentation des créances douteuses des particuliers et des petites entreprises - un responsable de SBI

Alors que les prêts à ce segment ont connu une croissance rapide, les défauts de paiement ont jusqu'à présent été peu nombreux.

"Nous ne pouvons pas avoir un système où nous avons une croissance de 20 % par an sur les MPME et la vente au détail et ensuite un (ratio) NPA qui restera inférieur à 1 % pour la vente au détail", a déclaré Ashwini Kumar Tiwari, directeur général de la State Bank of India lors d'un événement industriel à Mumbai. "Ce n'est pas viable, il faut s'aligner sur le système".

Selon le rapport sur la stabilité financière de la Reserve Bank of India, les prêts non performants bruts des banques indiennes sont tombés à leur plus bas niveau en sept ans, soit 5 %, en septembre 2022. Pour les petites entreprises, les créances douteuses étaient plus élevées, à 7,7 %.

Le ratio NPA brut pour les petites et moyennes entreprises pourrait atteindre 10-11% d'ici mars 2024, selon l'Associated Chambers of Commerce and Industry of India et CRISIL Ratings dans un rapport publié aujourd'hui.

Ces entreprises ont souvent des flux de trésorerie plus faibles ou peu de fonds propres, qui s'érodent rapidement en période de stress et finissent par entraîner des défauts de paiement, a déclaré M. Tiwari de SBI. "Mais il est clair que le stress des MSME (micro, petites et moyennes entreprises) est quelque chose qui pourrait arriver."

Au 31 décembre, les banques indiennes avaient environ 19 trillions de roupies, soit plus de 14% du total des prêts, en tant qu'exposition au secteur MSME, selon les données de la RBI sur le déploiement sectoriel du crédit bancaire.

Un taux d'APN brut inférieur à 10 % pour les MPME a été atteint en grande partie grâce à des radiations et à des programmes de résolution ponctuels, a déclaré Tiwari, soulignant que cela reste encore un chiffre important.